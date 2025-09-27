Se registró una balacera en el centro de Cali por ataque sicarial

En videos que circulan en redes sociales se ve el momento en el que dos policías se enfrentaron a disparos con presuntos sicarios en pleno centro de la ciudad de Cali este sábado 27 de septiembre.

Uno de los sujetos huyó en motocicleta después de haber cometido un homicidio, lo que causó la reacción de los uniformados.

La situación generó pánico entre los transeúntes y comerciantes que a esa hora se encontraban en el sector.

Las autoridades confirmaron que, en medio del ataque sicarial, una persona resultó herida.

La Policía Nacional logró la captura de uno de los presuntos responsables de este nuevo hecho que se suma a la ola de violencia que atraviesa la ciudad y que mantiene en alerta a las autoridades y a la ciudadanía.

