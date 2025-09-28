Egan Bernal se retiró de la prueba élite en el Mundial de Ciclismo

Bernal se bajó de la bicicleta ya que tenía casi cinco minutos de diferencia con el lote de favoritos, lo cual al ser una prueba de un día, genera mucha diferencia al momento de disputar el título.

El recorrido constaba de 268 kilómetros con un desnivel de 5.400 kilómetros en África, siendo una de las carreras en donde podían destacar los pedalistas colombianos, porque también acompañaban la delegación colombiana: Harold Tejada, Walter Vargas y Brandon Rivera

¿Cómo les fue a los demás colombianos?

No solo fue Egan Bernal del Ineos quien se retiró, también se sumó Walter Vargas y Brandon Rivera; de la selección nacional.

Harold Tejada, el único representante colombiano que cruzó la línea de meta, llegó en la posición 14 con un tiempo de 9:05” a diferencia del líder.

El ganador y campeón mundial de ruta es Tadej Pogacar que lo consiguió en 6:21:20.

¡EGAN BERNAL NO VA MÁS!



