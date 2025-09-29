El 22 de octubre se realizará el simulacro Nacional

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció que el Simulacro Nacional que se realizará de manera simultánea en todo el país a las 9:00 de la mañana del próximo 22 de octubre, busca poner a prueba la preparación y la capacidad de respuesta del país frente a desastres.

De acuerdo con el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, este año se evaluará en tiempo real desde el territorio, pues fue seleccionada la Central Hidroeléctrica Ituango para el monitoreo de este evento por ser uno de los escenarios más estratégicos del país.

“Colombia necesita seguir preparándose desde los escenarios de riesgo. Por eso, este año estaremos en Hidroituango, acompañando a las comunidades y evaluando en terreno la capacidad de respuesta de una de las infraestructuras más importantes del país”, señaló el funcionario.

El evento que se realizará en los 32 departamentos del país busca promover el fortalecimiento de los fondos territoriales de gestión del riesgo, además de la implementación de pólizas o seguros para cubrir y proteger bienes e infraestructuras, y la aplicación del protocolo de atención a animales en situación de emergencia.