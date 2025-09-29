Gobierno revocó designación de voceros en las mesas con las Autodefensas Conquistadoras

El Gobierno Nacional revocó la designación de dos representantes del Ejecutivo en las mesas de negociación con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: Marcela Bustamante y Ricardo Ernesto Villa.

El documento establece que no se modifican los artículos 1 y 2 de la resolución inicial, en los que Óscar Mauricio Silva fue designado como coordinador y representante del Gobierno, por lo que continuará en la mesa de negociación.

Óscar Mauricio Silva fue designado mediante la Resolución 300 del 1.º de agosto con la tarea de “realizar todos los actos necesarios y tendientes a entablar conversaciones socio-jurídicas con la mencionada estructura, verificar su voluntad de transitar hacia el Estado de derecho, fijar los términos de sometimiento a la justicia en los marcos que permita la ley y construir paz en los territorios”.

El funcionario también fue delegado del Gobierno en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y formó parte de la mesa de verificación del cese al fuego con ese grupo armado.

