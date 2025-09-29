Incertidumbre por futuro de trabajadores de Drogas La Rebaja: liquidar está entre las opciones

A finales de agosto de 2025, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció la entrega de 880 establecimientos de Drogas La Rebaja al Ministerio de Salud.

Sin embargo, los empleados han reportado que están en vilo y la incertidumbre reina ya que, por un lado, los empleados de la cooperativa no saben si los van a echar, y, por otro, no se sabe qué pasará con los 600 administrativos, ya que hemos conocido que el Minsalud tiene dudas sobre si dejarles la administración a ellos, pese a que tienen el conocimiento del negocio.

Incluso, los trabajadores han hecho marchas por miedo a que se den despidos masivos.

Sin embargo, desde el Ministerio de Salud no les dan ninguna información concreta y los tienen a la expectativa.

La discusión se centra en acordar si hay o no sustitución patronal, es decir, que no sean de la cooperativa sino trabajadores de Drogas La Rebaja.

Mientras tanto, la Superintendencia de Economía Solidaria busca que la cooperativa pueda seguir funcionando, dando créditos a los trabajadores.

Incluso, otra de las opciones que está sobre la mesa es la liquidación de la cooperativa que tiene más de 6.000 asociados.

Recordemos que Drogas La Rebaja perteneció al emporio empresarial construido con dineros ilícitos por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali.

Tras un proceso judicial, en 2016 se declaró la extinción de dominio sobre estas sociedades, que desde entonces pasaron a ser administradas por el Estado.

