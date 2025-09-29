Netanyahu se disculpó ante primer ministro catarí por ataque a Doha en llamada con Trump

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llamó este lunes a su homólogo catarí, Mohamed bin Abdulrahmán, para disculparse por el ataque a Doha del pasado 9 de septiembre en el que murieron seis personas.

La disculpa se produjo durante “una llamada telefónica conjunta” que el también jefe de la diplomacia catarí recibió de Netanyahu y en presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, durante su reunión en la Casa Blanca, según avanzó la cadena Al Jazeera y confirmó el Gobierno norteamericano en un comunicado.

“El primer ministro Netanyahu expresó su profundo pesar por el ataque con misiles de Israel contra objetivos de Hamás en Qatar, que causó la muerte accidental de un militar catarí”, detalló la Casa Blanca.

Netanyahu lamentó además que “Israel violara la soberanía catarí y afirmó que no volverá a realizar un ataque similar en el futuro”.

La nota añade que el líder de Qatar “acogió con satisfacción” las palabras del primer ministro israelí y “enfatizó la disposición de Catar a seguir contribuyendo significativamente a la seguridad y la estabilidad regionales”.

Asimismo, ambos aceptaron la propuesta de Trump de “establecer un mecanismo trilateral para mejorar la coordinación, la comunicación y resolver agravios mutuos”.

Según Al Jazeera, la llamada fue “iniciativa de Trump”.

Catar, que media junto con Egipto y Estados Unidos para un acuerdo de tregua en el enclave palestino, fue escenario de un ataque israelí que tuvo como objetivo a la delegación negociadora del grupo palestino Hamás.

Pese a que los líderes sobrevivieron a la acción, otros cinco miembros del movimiento y un agente de seguridad catarí murieron.

Qatar calificó este ataque como un acto de “agresión” y de “terrorismo de Estado”, al tiempo que se comprometió a tomar “las medidas necesarias” para proteger su seguridad nacional.

La reunión de este lunes en la Casa Blanca entre Trump y Netanyahu se da en un contexto marcado por el creciente aislamiento internacional de Israel, provocado por su negativa a detener la guerra en Gaza y por el reconocimiento del Estado palestino por parte de históricos aliados de Tel Aviv, como el Reino Unido y Francia.

En el encuentro, ambos líderes abordarán un plan impulsado por Washington que contempla declarar un alto el fuego permanente en Gaza, liberar a los rehenes de Hamás, excarcelar a prisioneros palestinos en Israel, retirar al Ejército israelí de la Franja y definir la futura gobernanza del enclave.

Hamás dijo el domingo que no ha recibido nuevas propuestas de los mediadores egipcios y cataríes, pero añadió que está dispuesto a considerar cualquier propuesta “de manera positiva y responsable”.

El Gobierno de Trump propone en su lugar una autoridad provisional liderada por figuras internacionales, entre ellas el ex primer ministro británico Tony Blair, según varios medios.

Asimismo, Trump ha prometido a los líderes árabes que no permitirá la anexión israelí de Cisjordania.

