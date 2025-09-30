Condenan a dos suboficiales del esquema de seguridad de Juan Manuel Santos por abandono del puesto

La Justicia Penal Militar y Policial condenó a dos suboficiales por los delitos de desobediencia y abandono del puesto.

La sentencia se dio luego de que los implicados aceptaran su responsabilidad ante el material probatorio presentado por la Fiscalía.

Según la investigación, en marzo de 2024 en Bogotá, se alteraron los turnos de servicio de un dispositivo de seguridad asignado a la vivienda del expresidente Juan Manuel Santos.

La investigación de la Fiscalía Penal Militar y Policial demostró que uno de los suboficiales, además de modificar el turno sin permiso, se presentó a su servicio bajo los efectos del alcohol.

Por esta conducta, fue condenado a 13 meses de prisión por desobediencia y abandono del puesto. El otro suboficial, por cambiar su turno de forma arbitraria, recibió una pena de 12 meses de prisión por el delito de desobediencia.