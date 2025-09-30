Actualidad

Petro dejó plantada a Gloria Gaitán; abordarían polémica por el nombre que adoptó el Clan del Golfo

La reunión estaba programada a las 11:00 a.m. del pasado 29 de septiembre.

Gustavo Petro y Gloria Gaitán

La familia de Jorge Eliécer Gaitán expresó su indignación en los micrófonos de La W por la reunión que no se concretó entre el presidente Gustavo Petro y la hija del líder liberal, Gloria Gaitán, quien recientemente cumplió 87 años y había suspendido su huelga de hambre tras la citación hecha por la Presidencia.

En las últimas semanas, tanto Gloria Gaitán, hija de Jorge Eliécer Gaitán, como María Gaitán, su nieta, criticaron que el Gobierno, a través de una resolución, se refiriera al grupo armado ilegal como “autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia”.

La familia ha reiterado que dicha organización no representa los valores del gaitanismo y recordó que el mismo alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, les había prometido que ese sería uno de los primeros puntos a tratar en las negociaciones, que ya tienen como sede Catar.

María Gaitán manifestó que Gloria Gaitán esperó más de dos horas y media y que, finalmente, el jefe de Estado no asistió a la reunión y envió a una asesora.

“Incluso fue difícil la entrada porque «no estaba programada la reunión». Y descaradamente mencionó anoche en consejo de ministros que «tenía graves problemas con la hija de Gaitán porque el Clan del Golfo quiere llamarse gaitanistas”, dijo María Gaitán.

