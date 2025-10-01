“Esperamos que el nuevo tarifario del FOMAG sea favorable”: Vicepresidente de EDUCAL

Manizales

La Fiduprevisora, entidad que administra el FOMAG, anuncia que modificará las tarifas para los maestros por problemas en la sostenibilidad financiera del fondo, por ese motivo, el objetivo es salvaguardar el equilibrio financiero del sistema y asegurar su continuidad. Yony Vargas, vicepresidente del sindicato Educadores Unidos de Caldas (EDUCAL), indica que hacen veeduría a todo lo que ejecuta el FOMAG y en este caso no será la excepción.

“Esperamos que la modificación sea para bien, para mejorar la dignidad del servicio de salud que merecen los docentes. Nosotros estamos activos en reclamar por mejorar el servicio si vemos que no es conveniente. Como sindicato estamos atentos a los cambios, somos prudentes y respetuosos, pero garantes de que el servicio de salud de los docentes sea oportuno y digno, al igual que para sus familias, nosotros seguimos diciendo que el fondo del magisterio debe ser cuidado como la perla que es”.

Vargas, hace un llamado a los demás profesores de que el fondo deben cuidarlo porque les pertenece a ellos, aunque aclara que estuvieron en desacuerdo con el ajuste presupuestal que pidió el Vicepresidente del FOMAG, entienden la situación.

“Estamos atentos si el flujo del dinero sigue en riesgo, entraríamos a ejercer la presión que corresponde, no solo al fondo, sino a la Fiduprevisora y al gobierno nacional, entonces hay que recordarle a este último que el FOMAG es algo que nos pertenece y que en este momento la salud es adecuada, pero eso indica que si hay que hacer adiciones presupuestales, ha habido un mal manejo por parte de la Fiduprevisora y EDUCAL lo está denunciando”.

Añade que frente a la decisión que toma el consejo directivo del fondo del magisterio, estarán pendientes a que continúe prestando servicio a los profesores y que los recursos que se hicieron a la adición presupuestal, sean gastados de forma correcta.

Cabe recordar que en julio de este año, el fondo del magisterio implementó el tarifario para los servicios de salud de los profesores con la finalidad de eliminar arbitrariedades en la contratación y asegurar transparencia de los recursos públicos.