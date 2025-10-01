Juez tomó medidas ante incumplimiento del fallo de tutela que ordenó traslado de ‘Pipe Tuluá’

W Radio conoció que el juez segundo promiscuo del circuito de Villanueva (La Guajira), Cristian Camilo López Pontón, requirió a las directivas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que, en el término de un día contado a partir de la debida notificación del auto, informen quién debía cumplir con el fallo de tutela que ordenaba el traslado de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, a la cárcel La Picota de Bogotá.

Ante el incumplimiento del fallo de tutela expedido por ese mismo juzgado el pasado 24 de septiembre, y que establecía que el jefe de la estructura criminal de ‘La Inmaculada’, que permanece recluido en la estación de Policía de ‘Los Mártires’, con solicitud de extradición de los Estados Unidos, debía ser remitido a la cárcel La Picota en 48 horas.

El auto se emitió en medio de un trámite de incidente de desacato que inició el accionante (quien interpuso la tutela contra el Inpec alegando condiciones indignas para ‘Pipe Tuluá’ en la estación de Policía de ‘Los Mártires’).

También se argumentó que Marín Silva ha recibido amenazas de muerte.

“RESUELVE: REQUERIR a los directores nacionales y a los responsables de las oficinas de talento y/o recursos humanos del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC) y de la POLICÍA NACIONAL para que, en el término de un (1) día contado a partir de la notificación del presente proveído, (i) certifiquen quién es el funcionario(a) encargado(a) de cumplir la orden de tutela, así como también sus nombres completos, los números de cédulas de ciudadanía, cargo que desempeñan, correo electrónico personal de notificaciones y demás datos que permitan su adecuada e inequívoca identificación; (ii) informen las razones por las cuales aún no han dado cumplimiento a la orden de tutela; (iii) se les conmine a los encargados de darle cumplimiento a la orden de tutela a que procedan de conformidad con lo ordenado, so pena de que sean declarados en desacato y, consecuencialmente, se les imponga una sanción de arresto y/o multa, sin perjuicio de que se les compulsen copias penales por fraude a resolución judicial”, se lee en el auto de tres páginas.

Ampliar

Ampliar

Auto Juez tomó medidas ante incumplimiento del fallo de tutela que ordenó traslado de ‘Pipe Tuluá’. Foto: suministrada. Ampliar

Escuche W Radio en vivo aquí: