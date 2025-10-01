María Wills, curadora de la Bienal Internacional de Arte invitó a no racionalizar el arte

Maria Wills, curadora de la Bienal Internacional de Arte invitó a no racionalizar el arte

María Wills, curadora de la Bienal Internacional de Arte, pasó por los micrófonos de la W para hablar sobre este proyecto.

La curadora contó que en la BOG 25 ha sido un gran proyecto para ella y que muchas veces las personas admiran el arte, pero no son conscientes del trabajo y la producción que hay detrás de todo esta exposición; se enorgullece de estar trabajando con artistas que están comprometidos y transmiten mensajes muy potentes.

Admira el compromiso de Bogotá como ciudad con esta muestra pues tiene el objetivo de hacer el arte más accesible, son obras que están en el espacio público para llegarle al ciudadano de a pie, por lo que se enfocaron en “no solo mostrar tendencias actuales sino también obras que tengan conexión con los públicos”.

Ver las filas de las personas disfrutando de estas muestras así no entiendan es algo emocionante para ella, por lo que invita esto, a no entender el arte y no racionalizarlo.

Recomienda ‘perderse en el centro’ para poder disfrutar de todo este trabajo y no tenerle miedo al arte. Con esta muestra artística se ayuda también al objetivo de recuperar la Avenida Jiménez junto con darle más visibilidad a locaciones como el Palacio San Francisco, que es una gran estructura donde se exponen estas obras.

Escuche la entrevista completa:

