“No tengo que estar en el congreso incidiendo en reformas” gobernadora del Valle a Petro

Luego de que el presidente de la República Gustavo Petro y el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, acusaran a la gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro, de incumplir supuestos acuerdos relacionados con el proyecto de ley de la reforma a la salud, la mandataria señaló que no incide en el congreso.

La dirigente vallecaucana reconoció que se reunió con el jefe de Estado cuando era presidenta del Partido de la U y le hizo varias sugerencias al respecto.

“Se las presenté yo personalmente al presidente, aceptó muchas de esas sugerencias, pero hasta hoy, hasta lo que yo sé, no se han incluido todas las sugerencias que se hicieron”, indicó.

No obstante, recalcó que una vez asumió como gobernadora, dejó de ser la representante en las decisiones del partido e influir en sus integrantes.

“Desde el 2024 soy Gobernadora, la relación que debe tener el Presidente con los congresistas, es de ellos, yo ya no tengo por qué estar en el Congreso incidiendo en reformas”, agregó.

Frente a la insinuación del ministro de Salud sobre el supuesto poder que ejerce Dilian Francisca en la senadora Norma Hurtado, ponente de la reforma alternativa, esta aseguró que no conoce el proyecto y defendió la labor de la congresista por el sistema de salud.

“No conozco la reforma alternativa. Norma es una mujer trabajadora, que quiere hacerle el bien a la gente y no creo que ella se vaya a prestar para generar actos de corrupción en un proyecto de ley”, dijo la gobernadora.

Finalmente, la mandataria invitó a los representantes del Gobierno Nacional a que discutan técnicamente la reforma a la salud, para encontrar alternativas que beneficien a los pacientes.

Vea las palabras de la gobernadora: