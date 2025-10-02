Supuesto artefacto explosivo de la sinagoga de Mánchester era “inoperativo”, según las autoridades

La Policía británica dijo que el supuesto artefacto explosivo que portaba el perpetrador del atentado terrorista ocurrido este jueves 2 de octubre, en una sinagoga de Mánchester, que ha causado dos muertos (más el atacante) y al menos cuatro heridos graves, era “inoperativo”.

“El chaleco que llevaba el sospechoso y tenía la apariencia de un artefacto explosivo era inoperativo”, dijo un portavoz de la Policía del Gran Mánchester en un comunicado difundido por medios británicos.

Dos miembros de la comunidad judía murieron este jueves y al menos cuatro personas están hospitalizadas con heridas de gravedad después de que un hombre fuera apuñalado y un carro arrollara a peatones en el exterior de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, especialmente concurrida por ser Yom Kippur, la celebración más sagrada del calendario judío.

El atacante fue disparado hasta morir por los agentes de policía minutos después de recibir el primer aviso y las autoridades han confirmado dos arrestos adicionales en relación al suceso, que ya ha sido calificado como atentado terrorista y cuyas pesquisas continúan.

La Policía dijo que creía conocer la identidad del supuesto perpetrador y, aunque la información no se ha hecho pública por el momento, algunas imágenes y vídeos publicados en redes sociales mostraron al sospechoso, primero en pie con algo en la cintura y después abatido en el suelo.

También indicó que el vehículo involucrado en el atropello se dirigió intencionadamente hacia los peatones en el exterior de la sinagoga y que el conductor del coche “fue visto entonces atacando a gente con un cuchillo”.

“Había un gran número de feligreses acudiendo a la sinagoga en el momento de este ataque, pero gracias a la inmediata valentía de los cuerpos de seguridad, de los fieles en el interior y de la rápida respuesta de la Policía, se le impidió el acceso al atacante”, agregó el jefe de la Policía del Gran Mánchester, Stephen Watson.

