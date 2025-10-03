CCB rechazó actos vandálicos que afectan a la Andi y a varios sectores comerciales en Bogotá

La Cámara de Comercio de Bogotá rechazó los recientes hechos violentos y vandálicos en el norte de Bogotá, y que atentaron contra las instalaciones de la Andi al igual que contra sedes de la Policía Metropolitana, y algunos sectores comerciales.

“Desde la Cámara de Comercio de Bogotá, elevamos una voz que aboga por el respeto a la vida, reiterando un llamado al cese de los diferentes conflictos que hoy tienen lugar en el mundo, abogando por escenarios de diálogo que permitan poner fin a los diferendos que hoy trascienden las divergencias políticas, y que ponen en riesgo la supervivencia de los pueblos”, dijeron desde la CCB.

En ese mismo sentido, manifestaron su respeto por el derecho a la protesta, pero exhortaron a quienes hacen uso de ella a “no incurrir en actos vandálicos que van en detrimento del bienestar de los ciudadanos, así como del desarrollo de los trabajadores y comerciantes de nuestra ciudad”.

Finalmente, expresaron su voz de solidaridad con los “comerciantes e instituciones que han visto afectada no solo su infraestructura física, sino también la integridad de sus trabajadores”.