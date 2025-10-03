‘El Festival Más Contentoso Luis Alfonso’ ya tiene los permisos para su realización en El Campín

Este jueves, 2 de octubre, la Administración Distrital en cabeza de la Secretaría de Gobierno, dio la autorización para la realización del concierto ‘El Festival Más Contentoso Luis Alfonso’, programado para los días 4 y 5 de octubre de 2025 en el estadio El Campín, en Bogotá.

En una segunda instancia, los promotores del evento subsanaron los documentos de los seis requerimientos técnicos que no tenían autorizados desde el pasado 18 de septiembre, según la normativa vigente.

“Autorizar a la empresa CMN Colombia S.A.S. con NIT. 901.645.703-6, la realización del espectáculo público de las artes escénicas denominado “EL FESTIVAL MÁS CONTENTOSO LUIS ALFONSO”, con valor comercial, desde las 18:00 horas del 04 de octubre de 2025 hasta las 03:00 horas del 05 de octubre de 2025, horario establecido en el Plan de Emergencias y Contingencias, avalado por las entidades técnicas que integran el sistema SUGA, en especial, por la Alcaldía Local de Teusaquillo”, dice la resolución

Según lo dispuesto, el evento fue aprobado con una aforo de 26 mil personas y se permitirá el ingreso de mayores de siete años con un adulto responsable.