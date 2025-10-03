¿Es cierto que se puede bajar de peso teniendo relaciones sexuales? Experto aclaró dudas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este viernes, 3 de octubre, el ginecólogo Germán González pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más, y habló sobre el gasto de calórico que se produce cuando se tienen relaciones sexuales.

De acuerdo con el doctor Germán González, es un mito que sea posible que bajar de pesos teniendo relaciones sexuales, asimismo, aseguró que hacer 10 minutos de cardio en una cinta es equivalente a una “buena jornada” de actividad sexual.

Por otra parte, afirmó que en promedio los hombres consumen más calorías por cada relación sexual 69 kilocalorías y hombre 101 kilocalorías, debido a que las posiciones más usuales en las relaciones sexuales obligan a que el hombre sea más activo.

¿Es necesario llegar al orgasmo para quemar calorías?

De acuerdo con el experto, no es necesario llegar al orgasmo para quemar calorías, “se ha demostrado que hay personas que llegan a quemar incluso más calorías sin alcanzar el orgasmo”.

Escuche la entrevista completa: