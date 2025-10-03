Más de 15.000 policías del Nivel Ejecutivo fueron ascendidos a grados superiores

Este viernes, 3 de octubre, se llevó a cabo la ceremonia presidida por el presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Defensa, donde la Policía Nacional ascendió a 15.971 uniformados del Nivel Ejecutivo, luego que aprobaran los requisitos que establece la ley para acceder al grado inmediatamente superior.

Del total de uniformados que lograron su ascenso destacan los 8.541 patrulleros y patrulleras que serán promovidos a subintendentes.

Entre los ascendidos, desde el año 2022 que comenzó el Gobierno Petro, se destaca la promoción a grados superiores de:

2.967 afrodescendientes.

208 indígenas.

285 mulatos.

62 raizales.

6.883 mujeres.

“Gracias al apoyo del Gobierno Nacional los policías de Colombia han tenido mayores oportunidades para ascender mejorando su ingreso económico, así las cosas, felicitamos a los 15.971 policías que hoy ven cumplido el anhelo de ser promovidos al grado inmediatamente superior con esfuerzo y disciplina”, dijo general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional.

Loa uniformados ascendidos conocieron los detalles de la implementación y despliegue del ‘Plan Democracia’, tarea en la que empezarán a trabajar de cara al 2026.