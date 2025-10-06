Barrios de Bogotá con cortes de agua del 6 al 9 de octubre: Suba, Kennedy, Bosa, Usme y más

La Empresa de Acueducto anunció cortes de agua en varios sectores de Bogotá de las diferentes localidades del 6 al 9 de octubre, en algunos barrios específicos.

Según explican, estos cortes de agua se darían por trabajos en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños.

“Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal”, expresan.

¿Qué barrios tendrán cortes de agua en Bogotá?

Conozca a continuación el listado de barrios que se verán afectados por los cortes en el servicio de acueducto del 6 al 9 de octubre

Lunes, 6 de octubre

Localidad de Fontibón

El Tintal Central. De la avenida calle 17 a la avenida calle 22, entre la avenida carrera 86 a la carrera 96A. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a cambio de medidor.

Martes, 7 de octubre

Localidad de San Cristóbal

Altamira, Altos del Poblado, Bellavista Sur, La Gloria Oriental, Los Alpes, Ramajal, San Blas II, San José Sur Oriental, San Vicente, Tibaque I, Villabel. De la calle 18 sur a la calle 48 sur, entre la carrera 4 este a la carrera 20 este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

Localidad de Puente Aranda

Milenta. De la transversal 53 a la avenida carrera 68, entre la avenida calle 26 sur a la avenida calle 8 sur. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Tunal. De la transversal 14 a la carrera 25A, entre la calle 42 sur a la calle 48C sur. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Los Mártires

Voto Nacional. De la carrera 14 a la carrera 17, entre la calle 11 a la avenida calle 13. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Fontibón

Ferrocaja Fontibón, Puerta de Teja. De la carrera 86 a la carrera 95, entre la calle 22 a la calle 24. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de hidrante y válvula.

Localidad de Tunjuelito

Samoré. De la diagonal 51A sur a la calle 47A sur, entre la carrera 25 a la carrera 33. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Bosa

Bosa Centro. De la calle 63 a la calle 65, entre la carrera 80C a la carrera 80N. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidad de Kennedy

El Vergel Oriental, Valladolid, Bavaria, Villa Alsacia, Nuevo Techo y Castilla (al norte de la avenida calle 8), El Vergel, La Pampa, Vergel Occidental, Visión de Oriente e Industria La Fayette.

De la avenida calle 12 a la calle 16, entre la avenida carrera 72 a la transversal 75.

De la avenida calle 8 a la avenida calle 12, entre la avenida carrera 72 a la carrera 79A.

De la avenida calle 8 a la calle 11B Bis, entre la carrera 79A a la avenida carrera 80.

De la calle 7B Bis a la calle 10F, entre la avenida carrera 80 a la avenida carrera 86.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Miércoles, 8 de octubre

Localidad de Fontibón

Modelia. De la carrera 80C a la carrera 84, entre la avenida calle 24 a la calle 25G. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Antonio Nariño

Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas. De la calle 1 a la calle 13 sur, entre la carrera 10 a la carrera 14. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidades de Chapinero y Usaquén

El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector, Escuela de Infantería, Rincón del Chicó, Santa Ana Occidental, Molinos Norte. De la carrera 7 a la carrera 15, entre la calle 88 a la calle 116. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Suba

Estoril, Pasadena. De la carrera 45 a la carrera 53, entre la calle 100 a la calle 108. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

Localidad de Suba

Britalia. Por la carrera 54, entre la calle 169 a la calle 170. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Puente Aranda

Ciudad Salitre Sur Oriental. De la carrera 50 a la carrera 55, entre la calle 22 a la calle 22A. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de hidrante.

Localidad de Usme

La Paz, Danubio II, La Fiscala Norte, Arrayanes V, La Fiscala Alta, La Fiscala, Porvenir. De la avenida carrera 14 (Avenida Caracas) a la transversal 3B este, entre la diagonal 54F sur a la calle 67A Bis sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de San Cristóbal

Vitelma. De la carrera 2 este a la carrera 4B este, entre la calle 6C sur a la calle 9 sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Bosa

Laureles. De la carrera 80R a la carrera 81, entre la calle 75 a la calle 77. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Jueves, 9 de octubre

Localidad de Usme

Arrayanes I, II, III, IV y V, Palermo Alto, Cultivos, Alaska, Duitama.Área 1: de la carrera 7 a la carrera 7 este, entre la calle 65 sur a la calle 70 sur.Área 2: de la carrera 2 este a la carrera 9 este, entre la calle 48 sur a la calle 55 sur.Desde las 8:00 p. m. hasta por 12 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Localidad de Suba

Granada Norte, Cantagallo, Britalia. De la carrera 45 a la carrera 58, entre la calle 153 a la calle 170. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Kennedy

Hipotecho Occidental, La Igualdad, Hipotecho Sur. De la calle 3 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 a la carrera 72. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Kennedy

Provivienda Oriental. De la avenida calle 8 sur a la calle 26 sur, entre la avenida carrera 68 a la carrera 71D. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Kennedy

Pio XII. De la calle 6B a la calle 7A Bis C, entre la carrera 78 a la transversal 78C. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidad de Kennedy

Mandalay, Techo, Américas Occidental, Banderas, Ayacucho, Francisco José de Caldas, Hogares Colombianos y Colegio Inem de Kennedy.De la diagonal 2 a la calle 38C sur, entre la carrera 78K a la avenida carrera 80.De la avenida calle 6 a la calle 37 sur, entre la carrera 78B a la carrera 78K.De la avenida calle 6 a la calle 26 sur, entre la carrera 78B a la avenida carrera 72.Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Teusaquillo

Quinta Paredes. De la carrera 40 a la carrera 47, entre la calle 24 a la calle 26. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de hidrante.

Localidad de Puente Aranda

El Remanso. De la avenida calle 8 sur a la diagonal 16 sur, entre la carrera 37 a la avenida carrera 50. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de San Cristóbal

Barcelona Sur, Las Lomas, San Isidro, Veinte de Julio. De la calle 38A sur a la calle 30A sur, entre la carrera 5A a la carrera 10. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Tunjuelito

Fátima. De la calle 52B sur a la calle 47 sur, entre la carrera 33 a la transversal 44. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.