Murió la autora británica Jilly Cooper, ‘reina’ de los romances de clase alta

La escritora británica Jilly Cooper, célebre por sus novelas de tono romántico y satírico ambientadas en la alta sociedad inglesa, falleció este domingo a los 88 años tras una caída en su residencia de Gloucestershire (suroeste de Inglaterra), según confirmó este lunes su familia en un comunicado.

Autora de la exitosa serie ‘Rutshire Chronicles’, Cooper se convirtió en una de las voces más reconocidas de la literatura popular británica desde los años 80, con títulos como ‘Riders’, ‘Rivals’ y ‘Polo’, que vendieron millones de ejemplares en todo el mundo y se adaptaron para televisión.

