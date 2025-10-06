Sura busca comprar hasta el 7.5% del fondo de pensión Protección

El Grupo de Inversiones Suramericana, a través de Sura Asset Management, busca comprar el 7,5% del fondo de pensión Protección.

El hecho se dio a conocer, pues la Superintendencia Financiera anunció que recibió la solicitud de autorización de oferta pública de adquisición sobre acciones de este fondo de pensión.

El precio de compra por cada acción ordinaria será de $40.000 pesos colombianos.

“La oferta pública de adquisición se formula para adquirir una cantidad de acciones mínima equivalente al 6% y una cantidad máxima equivalente al 7.5%”, señaló la entidad de vigilancia.

Así las cosas, suspenderán la negociación de Protección hasta el día siguiente a la publicación del aviso de oferta.

Según Sura, dentro de los accionistas de Protección tienen participación Sura Asset Management (49,36%), Caja Colombiana de Subsidio Familiar – Colsubsidio (16,41%), Bancolombia S.A. (10,68%), Fiduciaria Bancolombia S.A. (9,9%), Cornerstone LP (7,53%), entre otros accionistas minoritarios (6,12%).

Según se ha conocido, Cornerstone LP sería quien salió de su parte de la empresa y ahora Sura quiere adquirirla.

Protección S.A. es una compañía experta en ahorro e inversión, cuenta con 26 años de experiencia en la administración de recursos.