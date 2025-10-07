Ejército incautó 42 kilos de oro en Huila
La operación se registró en el municipio de Pitalito, sur del departamento de Huila.
La Novena Brigada del Ejército Nacional, a través de tropas del Batallón de Infantería N°. 27 Magdalena, en coordinación con la Policía Huila, lograron la incautación de 42 kilogramos de oro.
Este mineral presuntamente sería movilizado de manera ilegal por las carreteras del departamento del Huila.
Durante la inspección a un vehículo, las tropas hallaron en su interior el metal precioso, sin que sus ocupantes pudieran acreditar la procedencia legal. De inmediato, fueron capturados en flagrancia dos hombres, quienes, junto con el material incautado, fueron puestos a disposición de la autoridad competente.
- En otras noticias: Cayeron 10 integrantes de disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’ en el sur del país
De acuerdo con las investigaciones preliminares, este oro está avaluado en 20.580 millones de pesos. Además, pertenecería al Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) Comandos de Frontera y sería utilizado para financiar sus actividades criminales y fortalecer sus economías ilícitas en el sur del país.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles