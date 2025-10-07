Fraude de gas natural en Bogotá: Más de 14.000 m³ robados al mes en una industria de textiles
El robo equivalente al consumo gas de 580 hogares.
Bogotá
En medio de un operativo liderado por Vanti se descubrió un caso de fraude de gas natural en la zona industrial de Montevideo en el occidente de Bogotá.
La irregularidad fue detectada en una empresa dedicada a los productos textiles, donde se manipuló la red de distribución de gas para alimentar directamente los equipos de producción, evadiendo el medidor.
Según Vanti, se estima una pérdida mensual superior a 14.000 m³ de gas natural, equivalente al consumo de más de 580 hogares. Además, durante el mismo operativo, se detectó y corrigió un fraude adicional en el suministro de agua.
Sumado a esto, se logró identificar una acometida fraudulenta oculta a más de 1,60 metros de profundidad, camuflada con lonas y materiales de construcción.
De acuerdo con la información, las penas máximas de prisión a las que se pueden ver sometidos los usuarios que acceden a dichas prácticas y los capturados van desde los 6 hasta los 12 años de cárcel.
También se expondrán a procesos de extinción de dominio respecto de los bienes en los que se está cometiendo el fraude.