MinTransporte estima que vía al Llano tendrá reapertura en uno de sus carriles en mes y medio

El Ministerio de Transporte, junto con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) estiman que la vía Bogotá – Villavicencio, en su kilómetro 18, podría tener reapertura en uno de sus carriles dentro de mes y medio.

El vicepresidente ejecutivo de la ANI, Roberto Uparela, aseguró que se trabaja “con el acelerador a fondo” para que la vía pueda ser reabierta y esté fortalecida para las lluvias que se estiman llegarán en octubre.

Así mismo, la titular de la cartera de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que en el punto de la emergencia, se desarrollan labores de recuperación siempre y cuando las condiciones de seguridad lo permitan, teniendo en cuenta que hay mucha inestabilidad.

En cuanto a recientes declaraciones que se generaron desde Proindesa, que es la holding de infraestructura del Grupo Aval y Corficolombiana a cargo de la vía Bogotá – Villavicencio, operando bajo la concesión de Coviandina, en las que se aseguró que en gran parte la emergencia del kilómetro 18 en la vía al Llano se debe al manejo de aguas que se ha hecho por parte de la comunidad, la ministra Rojas aseguró que no compartía esas comunicaciones.

“No comparto los comunicados del concesionario que pone como antagonista a la gente de la vía”, dijo, añadiendo que la misma comunidad sufre la situación de emergencia que se está registrando y recordó que está no es la primera ocasión que hay afectación por algún punto crítico en la carretera.

En cuanto a las declaraciones, del presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, en las que aseguró que la situación del corredor vial no es responsabilidad de la concesión que es Coviandina, la ministra Rojas también respondió, asegurando que no se puede generar una opinión sobre el tema solamente teniendo en cuenta la visión de uno de los actores de la vía.

“Juan Martín Caicedo, solo ve con las gafas de los concesionarios. (…) Solo ve el panorama, se pone las gafitas de las concesiones y se le olvida el resto”, dijo.

Finalmente, el sector transporte del Gobierno Petro aseguró que sigue adelantando mesas de trabajo con todos los actores de la vía al Llano, incluyendo a los transportadores a quienes mantiene informados de cada uno de los avances que se vienen registrando en las labores de recuperación.