Centrales obreras lideraron plantón en Barranquilla en apoyo a Palestina

En la capital del Atlántico, la jornada de manifestaciones en apoyo a Palestina inició sobre las 5:00 p.m con un plantón que se realizó en la Plaza de la Paz.

La convocatoria de este 7 de octubre fue liderada por la Central Unitaria de Trabajadores- CUT.

Durante el espacio, los participantes, entre los que también se encontraron miembros de movimientos sociales y de la comunidad palestina, mostraron su rechazo al genocidio en la Franja de Gaza.

Además de los discursos, en la manifestación hubo muestras culturales y expresiones literarias alusivas a la comunidad.

Según datos de la Policía Metropolitana de Barranquilla, unas 100 personas participaron en la jornada.

El plantón se mantuvo por espacio de dos horas y concluyó en completa normalidad.

