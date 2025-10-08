Expolicía investigado en el caso de ‘Papá Pitufo’ fue víctima de un atentado en Barranquilla

Barranquilla

En las últimas horas, se confirmó el ataque armado del que fue víctima el mayor retirado de la Policía, Royce Javier Díaz Munive, investigado por el caso de ‘Papá Pitufo’ y quien estuvo a cargo de la División de Control de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).

El ataque sicarial se registró en el sur de la ciudad, en el sector de ‘Buenos Aires’, cuando el hombre iba a visitar a familiares de su compañera sentimental.

Según la información que se conoció, el supuesto sicario arremetió contra el ciudadano cuando este iba a descender del vehículo en el que se movilizaba.

Ante el ataque, el exuniformado reaccionó utilizando su arma personal, por lo que, en el intercambio de disparos, el atacante huyó del lugar.

El episodio se reportó la tarde de este martes 7 de octubre, en inmediaciones de la calle 45 con carrera 4.

Por lo pronto, las autoridades adelantan las investigan del hecho violento.