Procuraduría visitó la UAESP por alertas en proceso de contratación de operador de cementerios

La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública adelantó una inspección técnica a la sede de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) en el marco del proceso de vigilancia preventiva sobre el proceso de contratación del operador para cementerios distritales.

Lo anterior, debido a las serias preocupaciones que tiene el Ministerio Público frente al proceso de selección del operador, debido a que fueron identificadas posibles irregularidades que comprometerían la transparencia “objetividad y legalidad en la adjudicación del contrato y en la futura operación del servicio” se lee.

Según lo explicado por el ente de control, el proceso de selección bajo la modalidad de concesión tendrá como fin y obligación administrar y prestar el servicio de depósito final de cuerpos, restos y cenizas, en los cuatro cementerios que son propiedad del distrito.

En vista de la intervención del ente de control, la UAESP anunció que prorrogó el tiempo que se tomará para evaluar las ofertas presentadas. La Procuraduría seguirá haciendo seguimiento al desarrollo del proceso.