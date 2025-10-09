Ciudades

Autoridades investigan homicidio de un hombre dentro de una estación de policía en Cúcuta

La víctima recibió más de 70 puñaladas, dentro de una celda.

Arma blanca imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Laurent Hamels

Arma blanca imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Laurent Hamels

Cúcuta

En la ciudad de Cúcuta, las autoridades adelantan una investigación para determinar qué sucedió, la noche de este miércoles 8 de octubre, dentro de la estación de policía Centro, donde un detenido perdió la vida.

La víctima, identificado como Edinson Andrés claro Torres de 28 años, había sido recientemente capturado, por el delito de porte y tráfico de armas de fuego.

Más información

La información preliminar apunta a que el victimario, sería otro hombre, de 31 años, detenido por el delito de porte y tráfico de armas de fuego, así como tentativa de homicidio.

W Radio pudo conocer que la víctima habría recibido al menos 70 puñaladas en la parte izquierda de su cuello y su mano izquierda.

Más información

La víctima fue trasladado al hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, donde finalmente falleció por la gravedad de las heridas.

Una vez ocurrido este hecho de sangre, hombres de la UNDMO, realizaron una requisa general de las celdas, donde se encuentran los detenidos, pero aseguraron que no encontraron ningún arma.

La principal hipótesis que manejan las autoridades, es la disputa territorial entre bandas delincuenciales con injerencia en Cúcuta y su Área Metropolitana.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad