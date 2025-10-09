Autoridades investigan homicidio de un hombre dentro de una estación de policía en Cúcuta

Cúcuta

En la ciudad de Cúcuta, las autoridades adelantan una investigación para determinar qué sucedió, la noche de este miércoles 8 de octubre, dentro de la estación de policía Centro, donde un detenido perdió la vida.

La víctima, identificado como Edinson Andrés claro Torres de 28 años, había sido recientemente capturado, por el delito de porte y tráfico de armas de fuego.

Más información Un adulto de 80 años fue secuestrado en la región del Catatumbo

La información preliminar apunta a que el victimario, sería otro hombre, de 31 años, detenido por el delito de porte y tráfico de armas de fuego, así como tentativa de homicidio.

W Radio pudo conocer que la víctima habría recibido al menos 70 puñaladas en la parte izquierda de su cuello y su mano izquierda.

Más información Miles de usuarios del SISBEN en Cúcuta se quedaron sin servicio de salud por no actualizar sus datos

La víctima fue trasladado al hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, donde finalmente falleció por la gravedad de las heridas.

Una vez ocurrido este hecho de sangre, hombres de la UNDMO, realizaron una requisa general de las celdas, donde se encuentran los detenidos, pero aseguraron que no encontraron ningún arma.

La principal hipótesis que manejan las autoridades, es la disputa territorial entre bandas delincuenciales con injerencia en Cúcuta y su Área Metropolitana.