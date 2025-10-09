El código iframe se ha copiado en el portapapeles

De Shark Tank al aula: Juliana Barreto, la mujer que cambió los negocios por la educación emocional

Juliana Barreto, más conocida como Julita, es abogada, especialista en recursos humanos y ventas. La trayectoria que tiene la ha llevado a muchos escenarios de tipo corporativo para ser mentora, conferencista y escritora.

Del programa Shark Tank en Colombia, fue la primera mujer inversionista y al día de hoy ya lidera un proyecto llamado ‘Mi jefe es un niño’, un formato digital en el que ayuda e impulsa a niños o jóvenes emprendedores a desarrollar sus ideas con alguien que los acompañe o tutore. La idea de Barreto es que las nuevas generaciones aprendan desde temprana edad valores como la disciplina, la constancia y la importancia del esfuerzo.

En entrevista con Mujeres W, Barreto reflexionó sobre el poder que tienen los actos de servicio en las personas. Contó como una enfermedad que su madre tuvo fue un punto de quiebre en su vida y la llevó a valorar como nadie la gratitud, la empatía y la fortaleza familiar.

También confesó que encontró su propósito de vida a sus 45 años y que mayor satisfacción es poder ayudar a otras personas a que encuentren también su razón de vida.

Escuche la entrevista aquí:

Escuche W Radio en vivo aquí: