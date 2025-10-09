MinDefensa reversó posible nombramiento de militar vinculado con ‘falsos positivos’

La hoja de vida del teniente coronel en retiro Francés Orlando Reyes Rodríguez había sido publicada en la página del ministerio de Defensa para el cargo de asesor, código 2-2.

Inmediatamente organizaciones de derechos humanos alertaron sobre este posible nombramiento al tener en cuenta que Reyes Rodríguez, quien fue llamado a calificar servicios en 2024, se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz y confesó su participación en casos de ejecuciones extrajudiciales en Casanare.

El exmilitar fue citado en 2023 por la JEP para que diera su versión en el marco del caso 05 que abarca la situación de crímenes en la región del Norte del Cauca y del Sur del Valle del Cauca.

Ante las alertas, el ministro de defensa, Pedro Sánchez, ordenó quitar la hoja de vida de la página de la cartera y ordenó a sus funcionarios ser más estrictos en los procesos de selección.

