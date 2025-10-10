Coincido con Petro, la traidora terminó traicionada: congresista peruano tras destitución de Baluarte

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Guillermo Bermejo, congresista de la Bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, conversó con La W a propósito de decisión que tomó el parlamento de ese país de destituir a Dina Boluarte como presidenta.

Explicó que el Congreso peruano llegó a una determinación de manera rápida porque la situación de Dina Boluarte al frente del Gobierno era “insostenible”.

“El desparpajo de la señora y ser tan sórdida ante la tragedia que está viviendo el Perú”, fue una de las razones que expresó Bermejo para que tomaran esa decisión.

“Hace dos días hubo una balacera en un concierto de música cumbia y su respuesta dejaba asombrado incluso a quienes la han sostenido. Eso generó una respuesta inmediata de todo el Congreso”, afirmó.

Reacción de Gustavo Petro a la destitución de Dina Boluarte

El congresista peruano aseguró que coincide con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. “Lo primero que puse ayer (en X) era que la traidora terminó traicionada. La derecha peruana utilizó a Boluarte. Es la historia de la política peruana”.

Dina Boluarte, la expresidenta con menos favorabilidad de Sudamérica

Para Bermejo, la desfavorabilidad de Boluarte es, además de sus polémicas reacciones, culpa del fujimorismo y otros que fueron parte de la repartición de poder en Perú durante los últimos años.

“Estando tan cerca las elecciones, nadie quería aparecer en una foto con la señora Boluarte”, mencionó.

¿Qué le espera a Boluarte con las investigacione en su contra?

“Hay muchas por corrupción, pero la principal es la de violación de derechos humanos. En protestas hubo muertos. Presentamos un recurso para que se le de el impedimento de salir del país”, indicó.

Escuche la entrevista completa aquí: