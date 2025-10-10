Colombia asume la Relatoría del Comité Ejecutivo del ACNUR

Durante la 76ª sesión del Comité Ejecutivo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la consejera Laura Arango Blanco, funcionaria de la Carrera Diplomática y Consular de Colombia, fue designada por la Región de las Américas como nueva relatora para la próxima sesión del Comité para el período 2026.

La nominación fue presentada por Brasil, coordinadores del GRULAC, y respaldada por Uganda, relatora para el periodo 2024.

Asegura la Cancillería que el relator del Comité Ejecutivo del ACNUR es uno de los cuatro cargos que conforman su mesa directiva, junto al presidente y dos vicepresidentes: “Este Comité, integrado por 110 Estados miembros, orienta las políticas y programas del ACNUR”.

“El relator es elegido por un año, de forma rotativa entre las regiones (África, Américas, Asia y Medio Oriente, y Europa), y tiene la tarea de coordinar y facilitar las consultas entre los países miembros sobre los proyectos de decisión que se adoptarán durante la sesión plenaria anual del Comité”.

“Asimismo, dirige las consultas preparatorias informales, presenta los borradores de decisiones durante las sesiones plenarias y facilita las negociaciones sobre temas clave, como las conclusiones en materia de protección internacional y los programas plurianuales. Además, actúa como enlace entre los gobiernos, el ACNUR y las organizaciones no gubernamentales, promoviendo un proceso de decisión transparente, participativo y enfocado en la protección de las personas refugiadas”.