Consejo de Estado niega suspensión provisional de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia

La Sección Quinta del Consejo de Estado dejó en firme el fallo de primera instancia en el que se negó la solicitud de suspensión provisional del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, petición que estaba encaminada a que se retirara preliminarmente del cargo al ministro porque supuestamente con su nombramiento se incumplía la ley de cuotas de género.

Dicha ley, la 2424 de 2024 , impuso como obligación que el gobierno deba nombrar como mínimo un 50% de mujeres en cargos de máximo nivel decisorio (como los ministerios). Aunque los demandantes en la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional señalaron que con la llegada de Montealegre ese equilibrio se rompió en favor del género masculino, no lo expusieron.

Los magistrados señalaron que solamente les remitieron un link dirigido al sitio web del DAPRE, pero sin allegar los decretos o evidencias que permitieran concluir que el 13 de junio pasado, día en el que se hizo oficial el nombramiento de Montealegre, se estaba rompiendo la equidad de cargos en el gabinete ministerial.

“En consecuencia, ante la ausencia de dicha evidencia no puede constatarse que, ciertamente, con el nombramiento del demandado se hubiera desconocido la cuota mínima del 50% de participación de mujeres en los cargos de ministro, el cual hace parte de los cargos del máximo nivel decisorio de que trata el artículo 4.° de la Ley 581 de 2000, modificado por el artículo 1.° de la Ley 2424 de 2024”, se lee.

Así entonces, el ministro de Justicia se mantendrá en su cargo hasta que se resuelva de fondo la demanda y se determine si con su nombramiento se vulneró la ley de cuotas de género o no.