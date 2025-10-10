Gobierno realizará Caravana de la Igualdad para llevar alimento a más de 12.000 familias

El Ministerio de Igualdad y Equidad se prepara para poner en marcha una iniciativa que busca, a partir del 16 de octubre que es el Día Mundial de Alimentación, la entrega de 154 toneladas de papa y 212.000 litros de leche que beneficiarán a 12.350 familias en 23 municipios de Bolívar, La Guajira y Norte de Santander.

El punto de partida será San Basilio de Palenque, Bolívar, el primer pueblo libre de América, símbolo de resistencia y dignidad, donde 1.200 familias recibirán las primeras canastas alimentarias.

“Queremos conmemorar este 16 de octubre con Palenque, un lugar que tras siglos de historia sigue enfrentando muchas necesidades, también sique enseñándonos el valor de la comunidad y la esperanza”, dijo el ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián.

Durante toda la Semana Mundial de la Alimentación, la llamada ‘Caravana de la Igualdad’ recorrerá caminos urbanos y rurales llevando 12.350 paquetes alimentario como parte del programa Hambre Cero.

En Bolívar, la ruta se extenderá desde Cartagena hasta municipios como Bayunca, San Juan de Nepomuceno, Carmen de Bolívar, María La Baja, Arroyohondo, Clemencia y Santa Catalina, para alcanzar a 5.200 familias.

En La Guajira, la caravana estará en Maicao, en el primer Barrio de Paz del país, donde viven más de 12.000 migrantes y retornados Luego seguirá hacia Dibuya, Manaure y Uribia, con entregas para 3.600 familias. El recorrido también incluirá Norte de Santander. En Cúcuta, las canastas llegarán a personas en situación de calle y a comunidades indígenas. Desde Ocaña, el convoy se dirigirá a Ábrego, Convención y La Playa de Belén para alcanzar a 1.900 hogares adicionales.

