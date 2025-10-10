Oposición venezolana en Cúcuta celebra el Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

Cúcuta

Andrés Calle, líder del movimiento Vente Venezuela en Cúcuta, aplaudió el reconocimiento mundial que recibió María Corina Machado, como Nobel de Paz 2025.

“Con un agradecimiento a Dios muy grande, porque Dios premia el esfuerzo, Dios premia la constancia y sobre todo Dios premia a quienes están del lado de la razón" aseguró Calle.

Resaltó que María Corina Machado, por más de dos décadas, ha estado luchando por una Venezuela libre.

“Nuestra líder María Corina Machado, durante 26 años, ha demostrado que lo que quiere es paz para Venezuela, que lo que quiere es paz para el mundo entero, y eso también toca a Colombia. Así que nosotros hoy nos sentimos sumamente emocionados, sobre todo, pero también sentimos un gran orgullo y sobre todo un gran compromiso por lo que viene para Venezuela, que es paz, paz y más paz. Y esa paz también va a llegar para Colombia”.

Aseguró que María Corina Machado ha logrado una gran unión, de un país, que pide la libertad política y que ese arduo trabajo, hoy es reconocido con este reconocimiento mundial.