¿Qué hace si su jefe no le paga el sueldo? Este es el procedimiento legal

Recibir un salario por prestar sus servicios como trabajador es un derecho que tienen todos los empleados y una obligación legal que tienen los empleadores. Si usted se encuentra en una situación en la que no ha recibido la remuneración económica establecida en su contrato laboral, debe recurrir a instituciones jurídicas que le ayuden a orientarse, conciliar y tomar una decisión judicial.

El portal web del Ministerio de Justicia de Colombia explica el proceso legal para llevar a cabo una demanda por la falta de pago de su salario. Tenga en cuenta que este trámite se ejecuta bajo la supervisión de organismos oficiales.

¿Qué hacer si no le pagan su sueldo?

Antes de llegar a problemas mayores, hable con su jefe y solicite el pago de su salario directamente, ya sea de manera verbal o escrita.

ya sea de manera verbal o escrita. En caso de que esto no funcione y el empleador se niegue o no responda a su solicitud, acuda ante un inspector de trabajo y presente su queja . Usted decide si quiere conciliar, pero esto solo aplica para temas negociables como indemnizaciones o la forma y plazos de pago de lo que le deben.

. Usted decide si quiere conciliar, pero esto solo aplica para temas negociables como indemnizaciones o la forma y plazos de pago de lo que le deben. Si aún no se resuelve su problema, presente una demanda ante un juez laboral en el lugar donde trabajó o donde vive su jefe (si no hay un profesional de derecho especialista en esta área, asista ante un juez civil del circuito).

¿A qué entidades públicas puede recurrir para reclamar su derecho?

Para llevar a cabo el proceso legal especificado anteriormente, debe acudir a los siguientes organismos:

Defensoría del Pueblo

Inspección de Trabajo

Juez de la República

Personería Municipal

Procuraduría General de la Nación

Tenga en cuenta:

No es necesario realizar un reclamo directo a su jefe para poder acudir ante las autoridades competentes, pues el pago del salario es una “obligación legal que tienen los empleadores con los trabajadores”, explica el Ministerio de Justicia.

para poder acudir ante las autoridades competentes, pues el pago del salario es una “obligación legal que tienen los empleadores con los trabajadores”, explica el Ministerio de Justicia. Si no hay pago por sus servicios prestados como trabajador, está en todo su derecho de terminar el contrato laboral con justa causa y recibir una indemnización por las afectaciones causadas.

y recibir una indemnización por las afectaciones causadas. Si se termina el contrato laboral y su empleador no hace la liquidación y no cancela los salarios que se le deben, el trabajador puede solicitar el pago de los daños causados, más conocido como “salarios caídos”. Este tipo de indemnización es algo adicional al sueldo que ya se debe.

Este tipo de indemnización es algo adicional al sueldo que ya se debe. Si el trabajador ganaba más de un salario mínimo y el pago de su salario tarda más de 2 años, el empleador debe saldar intereses de mora por la deuda.

Escuche W Radio en vivo aquí: