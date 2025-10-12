EN VIVO 🔴América de Cali vs. La Equidad: siga el minuto a minuto del partido de la Liga Betplay II
Este encuentro corresponde a la fecha número 15 del torneo finalización 2025.
Este sábado, 11 de octubre, América recibe a La Equidad en un encuentro de alta importancia para ambos equipos.
Por su parte, ‘La Mecha’ viene de perder ante Millonarios en uno de los clásicos más importantes del país. Es por esto por lo que el conjunto caleño debe volver a sumar de a tres si quiere entrar entre los ocho primeros.
La Equidad continua con su ‘crisis’, de los 14 partidos jugados solo ha podido ganar en dos ocasiones. Además, el técnico Diego Merino dejó su cargo recientemente tras “mutuo acuerdo” con el club.
Siga el minuto a minuto del partido a continuación:
Remate fallado por Adrián Ramos (América de Cali) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Jan Lucumí (América de Cali) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Cristian Barrios.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento