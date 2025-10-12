EN VIVO 🔴América de Cali vs. La Equidad: siga el minuto a minuto del partido de la Liga Betplay II

Este sábado, 11 de octubre, América recibe a La Equidad en un encuentro de alta importancia para ambos equipos.

Por su parte, ‘La Mecha’ viene de perder ante Millonarios en uno de los clásicos más importantes del país. Es por esto por lo que el conjunto caleño debe volver a sumar de a tres si quiere entrar entre los ocho primeros.

La Equidad continua con su ‘crisis’, de los 14 partidos jugados solo ha podido ganar en dos ocasiones. Además, el técnico Diego Merino dejó su cargo recientemente tras “mutuo acuerdo” con el club.

Siga el minuto a minuto del partido a continuación: