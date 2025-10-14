Denuncian que 9 jóvenes fueron drogados y robados en reconocido centro comercial de Cali

A través de redes sociales se conoció la denuncia sobre un presunto caso de robo a nueve jóvenes, entre los 14 y 16 años, que supuestamente fueron drogados dentro del centro comercial Chipichape, en el norte de Cali.

Según el relato de Luz Andrea Echeverry, madre de uno de los adolescentes, los responsables serían tres sujetos que les arrojaron una sustancia desconocida para luego quitarles sus pertenencias.

“El domingo a las 6 de la tarde mi hijo llegó con su grupo de amigos, ocho amigos y él, y resulta que tres tipos aquí dentro del centro comercial les echaron algún tipo de sustancia y los robaron a todos. Se les llevaron celulares, billeteras, le sacaron hasta el dinero de las cuentas bancarias con claves”, detalló.

La mujer lamentó que una situación como esta se presente en un lugar que consideraba seguro y advirtió que incluso los jóvenes habrían podido estar expuestos a un secuestro. Además, cuestionó la falta de atención del personal del centro comercial frente a lo ocurrido.

“Esta inseguridad está terrible, de solo pensar que se lo hubiesen llevado, que lo hubiesen secuestrado. No se confíen padres, dejarlos en un supuesto sitio seguro y vean lo que pasó en este caso”, agregó.

La inseguridad en Cali ha invadido ya espacios que antes eran refugios seguros para muchos ciudadanos. Los centros comerciales deberán reforzar sus esquemas de seguridad e integrarlos con inteligencia estratégica para evitar tragedias como la que relata esta madre en el video. pic.twitter.com/rwLWAUHcJl — Roberto Ortiz (@robertoortizu) October 13, 2025

El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, confirmó que las autoridades adelantan las investigaciones junto con la administración del centro comercial para esclarecer lo ocurrido.

“Una vez conocemos el caso, dos horas después de lo ocurrido, se acercan las unidades de policía, hacen las entrevistas a los jóvenes que han sido vinculados a esta acción y lo que podemos decir al momento es que, afortunadamente ninguno de ellos ha presentado hasta el momento afectaciones en salud. Hemos convertido también con la madre que ha salido en redes sociales, la estamos acompañando a realizar la denuncia y estamos verificando los hechos, frente a un presunto engaño del que fueron víctima estos jóvenes”, señaló el funcionario.

Por su parte, el Centro Comercial Chipichape expresó su solidaridad con los jóvenes y sus familias y aseguró que acompaña a las personas que pudieron haberse visto afectadas, al tiempo que reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus visitantes.

Las autoridades revisan cámaras de seguridad y testimonios para determinar qué sustancia fue utilizada y quiénes estarían detrás del hecho.