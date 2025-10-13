Descubren maleta con armamento y munición en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón

Durante los controles de seguridad en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, la Policía detectó una maleta sospechosa que contenía un armamento.

El hallazgo se produjo durante una inspeccionaron al equipaje en la zona de filtros de una reconocida aerolínea.

En su interior encontraron:

Dos pistolas calibre 5.56 mm.

Siete de 9 milímetros.

Una de 22 milímetros.

Un fusil 9 mm, otro 5.56 mm.

Un subfusil 7.62 mm.

Una mira táctica.

27 proveedores.

Más de 500 cartuchos de diferentes calibres.

Según los registros de vuelo, la maleta provenía de Estados Unidos, con conexión desde Houston y Fort Lauderdale, y tenía como destino final Cali.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quién es el responsable del envío y la procedencia del armamento.

Foto: Policía Nacional Ampliar

Foto: Policía Nacional Ampliar