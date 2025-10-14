Ovidio Claros responde sobre supuesta participación en política de la Cámara de Comercio de Bogotá

Bogotá

El pasado viernes 10 de octubre se llevó a cabo el XVII Congreso Internacional Salud Mental para Todos, un evento de la Cámara de Comercio de Bogotá y la fundación Fumdir.

Justo allí, se entregó publicidad de la candidata al Senado y actual representante a la Camara, Olga Lucía Velásquez, quien además participó en el evento.

Ante esta situación, que podría considerarse participación política, el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros, se pronunció asegurando que los salones de la CCB se alquilan sin distinción.

“Los salones son para que generen productividad y mientras paguen y hagan correctamente lo que tienen que hacer. Hasta donde entiendo, todavía no hay listas de Cámara y de Senado”, dijo Claros.

Y agregó, “cada uno de los eventos tiene previamente una consideración que es evaluada por la Cámara de Comercio. Aquí hay una persona que se encarga de eso y sabe que es lo que va a pasar en cada evento”.

Finalmente, Claros aseguró que a las instalaciones de la Cámara de Comercio, “vienen muchos grupos de diferentes actores, de diferentes formas aquí vienen muchas personas. Aquí pagan el salón y pueden hacer su actividad”.