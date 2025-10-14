Países más visitados en 2025: hay tres continentes que lideran el turismo mundial

Turista en uno de los países más visitados. Foto: Jose Carlos Cerdeno vía Getty Images. / Jose carlos Cerdeno

El último ranking de la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas, recopiló los datos sobre los países más visitados del mundo en este 2025. Durante este año el continente que lidera los posicionamientos es Europa, seguido de Asia y América.

La Organización Mundial de Turismo, es la entidad encargada de promocionar y fomentar los viajes responsables. Además, resalta la importancia de “impulsar un cambio positivo a mayor escala”, con respecto al sector turístico.

Las naciones que se encuentran en el listado de los países más visitados, tienen en común diversos factores que las hacen atractivas para los viajeros, como su patrimonio histórico y cultural, sus paisajes y reservas naturales, sus playas y destinados costeros, la arquitectura de sus grandes ciudades, su gastronomía y los distintos planes turísticos.

Por su parte, la revista científica, National Geographic, hizo público el ranking de la Organización Mundial de Turismo. Así que si desea conocer el top 15 de los países favoritos para los viajeros o le gustaría tener opciones para visitar y conocer, tenga presente la siguiente información.

Estos son los 15 países más visitados del mundo

Francia: 89,4 millones de viajeros anuales España: 83,7 millones de viajeros anuales Estados Unidos: 79,3 millones de viajeros anuales China: 65,7 millones de viajeros anuales Italia: 64,5 millones de viajeros anuales Turquía: 51,2 millones de viajeros anuales México: 45,0 millones de viajeros anuales Tailandia: 39,8 millones de viajeros anuales Alemania: 39,6 millones de viajeros anuales Reino Unido: 39,4 millones de viajeros anuales Japón: 32,3 millones de viajeros anuales Austria: 31,9 millones de viajeros anuales Grecia: 31,3 millones de viajeros anuales Malasia: 26,1 millones de viajeros anuales Portugal: 24,6 millones de viajeros anuales.

¿Qué continentes están presentes en este ranking?

Tres de los cinco continentes que hay en el mundo son representados por sus países, los cuales se han convertido en el destino predilecto para los turistas.

Europa

Francia

España

Italia

Alemania

Reino Unido

Austria

Grecia

Portugal

Asia

China

Turquía (se considera un país transcontinental, pues una porción de su territorio se encuentra en Europa, pero la mayor parte está en Asia).

Tailandia

Japón

Malasia

América

Estados Unidos

México

