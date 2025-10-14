Pérdida de dinero y joyas: Este es el expediente contra el papá de Greeicy Rendón

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en su lugar de domicilio contra Luis Alberto Rendón Melo, padre de la cantante Greeicy Rendón, señalado por la Fiscalía como presunto responsable de los delitos de secuestro simple y tortura.

De acuerdo con el ente acusador, los hechos ocurrieron el 8 de mayo de 2023, cuando Luis Alberto Rendón habría contratado a cinco hombres para retener y golpear a dos trabajadores de una finca, propiedad de Greeicy Rendón, ubicada en Rionegro (Antioquia).

Según la investigación, el procesado los habría acusado de haberse apoderado de una caja fuerte que, presuntamente, contenía más de mil millones de pesos en dinero y joyas.

Los cinco hombres que habrían participado en la retención fueron capturados por la Policía Nacional el mismo día de los hechos, y su proceso actualmente se encuentra en etapa de juicio.

Luis Alberto Rendón Melo fue capturado en Cali (Valle del Cauca) y, durante las audiencias concentradas, no se allanó a los cargos imputados por la Fiscalía.

El caso continúa en desarrollo mientras avanzan las investigaciones sobre su presunta participación en los hechos.