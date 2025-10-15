Cámara aprobó en último debate creación de Universidad de la Procuraduría promovida por Eljach

En las comisiones tercera y cuarta de la Cámara de Representantes será radicado el proyecto reforma tributaria.

Con 115 votos por el Sí, la plenaria de la Cámara aprobó el proyecto de ley que busca convertir el Instituto de Estudios del Ministerio Público en la Universidad del Ministerio Público.

Se trata de la creación de una institución adscrita a la Procuraduría General de la Nación, liderada por el procurador Gregorio Eljach.

Por supuesto, esto implica mayores recursos y burocracia para la Procuraduría. No obstante, es de recordar que Eljach defendió en La W el proyecto y negó que vaya a costar $30.000 millones. Dijo que solamente se va a restructurar el instituto de estudios sin que cueste un “centavo” más.

Según la Procuraduría, lo que se busca es “mejorar el factor humano de todos los servidores públicos. Se tendrá la vigilancia y supervisión del Ministerio de Educación”. Y es que ese instituto llevaría 30 años en funcionamiento, pero no puede dar títulos.

El ponente del proyecto en su último debate, el representante Julián López, del Partido de La U, dijo que la creación de la universidad es un paso clave hacia la modernización del Estado: “La Universidad del Ministerio Público es una apuesta por la educación, la transparencia y la confianza en nuestras instituciones. Como ponente único de esta ley, celebro un paso firme hacia un Estado más preparado y transparente”.

El proyecto ahora pasará a su sanción presidencial, para que se convierta en ley de la República.