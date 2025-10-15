Envían a prisión a Misael Cadavid, exgerente de Bomberos de Itagüí, investigado por corrupción

La Juez Séptima Penal de Medellín, con función de control de garantías, ordenó este miércoles, 15 de octubre, medida privativa de la libertad en centro carcelario a Misael Cadavid, exgerente del Cuerpo de Bomberos del municipio de Itagüí, Antioquia, a quien se le adelanta una investigación por presuntas irregularidades en seis contratos celebrados con el Área Metropolitana durante la pasada administración.

La medida judicial también cobija a María Yaneth Rúa, exfuncionaria de la autoridad ambiental en el Valle de Aburrá y quien fungía como supervisora de dichos contratos, que sumaban un valor cercano a los $18.000 millones.

Durante las audiencias, la Fiscalía reveló una serie de audios que darían cuenta de las irregularidades que se habrían cometido para modificar los valores de los contratos con maniobras que permitieron sobrecostos de más de $2.400 millones. Al parecer, parte de esos recursos llegaron a la campaña de Misael Cadavid, que pretendía llegar a la Cámara de Representantes en 2022.

En esta parte de la investigación hay un tercer involucrado, Elkin González, exjefe de Bomberos de Itagüí, quien podrá seguir en libertad mientras avanzan las investigaciones.

La Fiscalía advirtió que habría más personas involucradas en este caso, por lo que no se descartan más acusaciones formales en el futuro.