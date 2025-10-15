“Hablar de la muerte también es un acto de amor”: Jossette Rivera, escritora mexicana

Jossette Rivera es periodista, creadora de contenido y escritora, es mexicana, vive actualmente en Portugal y ha trabajado por más de 20 años en medios de comunicación como BBC o El País. Uno de los mayores cambios de su vida se dio cuando conoció a Juan Fernando Duque, un colombiano con quién compartió casi 10 años de relación, un hijo y un amor que fue más allá de la enfermedad que el hombre llegó a tener.

La relación de Duque y Rivera estuvo marcada por el cáncer, y esto llevó a la mujer a descubrir un significado mucho mayor de lo que es la vida y como tal, el amor, “Aprendí que quedarse en los momentos duros es donde realmente sabes a qué sabe el amor”, dijo Rivera, que mencionó aquella época como todo un matrimonio comprimido en una sola década.

En la entrevista con Mujeres W, Rivera relató uno de los momentos más difíciles que llegó a vivir, que fue en los días en los que una tanatóloga la ayudó a hablar abiertamente de la muerte de su esposo: “Yo sé que duele mucho hablar de la muerte, pero pregúntale que quiere que pase con él, que quiere que hagas, si pasa, solo es una posibilidad”, le comentó la tanatóloga a Rivera.

Rivera y Duque decidieron que el donaría su cuerpo a la medicina, para 2 días después, fallecer. A día de hoy Rivera habla de como el humor fue un salvavidas para ella, el como usó la risa como una forma de resistir y cómo su hijo la ayudó a comprender la pérdida: “Un día me dijo: ‘Mamá, ya entendí todo, papá no se murió, papá se extinguió como los dinosaurios’”.

“Creo que cuando uno ama de verdad, el duelo no concluye, solo se aprende a caminar con él”, concluyó.

Escuche la entrevista aquí:

