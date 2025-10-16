Formulan pliego de cargos al exgerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo

La Personería de Medellín formuló pliego de cargos contra Jorge Andrés Carrillo por presuntas irregularidades en un contrato de prestación de servicios de vigilancia privada para el grupo EPM, en la época en la que el ingeniero se desempeñaba como gerente de la compañía.

La investigación pretende establecer si Carrillo, actual presidente de ISA, sería responsable de interés indebido en la celebración de contratos al aceptar la oferta de la empresa Su Oportuno Servicio Ltda., pese a que había incumplido en dos oportunidades con un requisito.

Según explicó el ente de control: “La conducta que se le endilga al exgerente Carrillo Cardoso, a título de presunción, consiste en interés indebido en la celebración de contratos, lo que constituiría una presunta falta gravísima a título de dolo”.

El contrato al que hace referencia la Personería de Medellín tenía un valor superior a los $73.000 millones. Aunque el proceso incluía a otros tres funcionarios de la compañía, entre los que estaba el vicepresidente de Riesgos de EPM, Andrés Felipe Uribe, el ente de control solo formuló el pliego de cargos a Carrillo y ordenó el cierre del proceso para las otras tres personas.

