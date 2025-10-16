Nestlé eliminará 16.000 empleos en el mundo ante la reducción de sus ventas y facturción

Nestlé eliminará16.000 empleos en el mundo ante la reducción de sus ventas y facturción . (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) / FABRICE COFFRINI

La multinacional Nestlé anunció este jueves (16 de octubre)que eliminará 16.000 puestos en todo el mundo en los próximos dos años y que 12.000 de estos serán puestos de responsabilidad, lo que calcula que le permitirá reducir sus costes de base en algo más de 1.000 millones de francos suizos (1.075 millones de euros) en el horizonte 2027.

En paralelo, la compañía dijo que ha registrado una reducción de sus ventas en los primeros nueve meses del año, lo que ha supuesto una caída de su facturación de 1.200 millones de francos suizos (1.290 millones de euros).

Además de los puestos de responsabilidad que se suprimirán, los 4.000 restantes estarán concentrados en la producción y las cadenas de suministro, según explicó en un comunicado.

Apenas un mes y medio después de asumir el rol de consejero delegado de la compañía, Philipp Navratil dijo que el mundo está cambiando y que esto obliga a Nestlé a tomar medidas duras (en particular la reducción de su plantilla) para alcanzar su objetivo total de ahorro de 3.000 millones de francos hasta 2027.

Como parte de esta misma estrategia, sostuvo que en la asignación de recursos se priorizarán las oportunidades de negocios que tengan el mayor potencial de rendimiento.

En términos de empleo, Navratil, quien antes de subir al más alto cargo operativo de Nestlé era el máximo ejecutivo de su negocio Nespresso, indicó que los recortes se harán en todas las áreas geográficas en las que la compañía está presente.

Señaló que a pesar de los riesgos macroeconómicos actuales y de la incertidumbre por parte de los consumidores, la compañía mantiene sus compromisos de inversión a medio plazo.

