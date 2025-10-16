Mujeres WMujeres W

“Ser diferente ha sido mi mayor superpoder”: Elena Díaz Granados, modelo colombiana

La modelo de talla grande y activista del amor propio, Elena Díaz Granados, habló en Mujeres W sobre su trayectoria, los prejuicios que hay en el mundo de la moda y cómo convirtió sus inseguridades en una inspiración para otras personas.

Miguel Ángel González

Elena Díaz es una mujer de Santa Marta, destacada en el mundo del modelaje y en el del orgullo por ser gorda, palabras que decidió unir y normalizar. Cuando Díaz era adolescente le era imposible encontrar ropa de su talla y fue obligada a comenzar a fabricar su propia ropa junto a su madre, esta experiencia la ayudó a marcar un camino, hacia el mundo de la moda, pero más allá, la moda inclusiva.

Tras años, pasó de crear su propia ropa a modelar para marcas como Adidas, Calvin Klein o Falabella. “Antes odiaba mi cuerpo, hoy lo amo profundamente”, confesó, explicando que su mayor objetivo está en usar su imagen y redes para enseñar que la belleza es algo que no tiene talla.

Su historia no está libre de heridas, recordó en entrevista cómo en una de sus primeras pruebas de vestimenta le dijeron: “Por tu condición no debes exigir”, frase que la hizo llorar, pero que también le terminó dando un impulso para trabajar en un cambio de narrativa alrededor de la belleza, “Ser diferente ha sido mi mayor superpoder”, aseguró.

El mensaje de Díaz la ha convertido en un referente para muchas personas," La gente se muere por ser diferente, y yo quiero que aprendamos a vivir con orgullo", concluyó.

Escuche la entrevista aquí:

