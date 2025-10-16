Superservicios requirió a SPEC por fallas en el sistema eléctrico

A través de un requerimiento de información, el superintendente delegado para Energía y Gas de la Superservicios, Omar Camilo López, pidió al representante legal de la Sociedad Portuaria El Cayao, José María Castro, un informe detallado sobre las medidas adoptadas para enfrentar la interrupción automática del sistema eléctrico en la planta regasificadora.

“Se le requiere para que informe de manera detallada el estado de la planta y las acciones técnicas que se encuentran adelantando cada hora hasta la entrada en operación de la planta de regasificación” señaló el requerimiento.

Advirtió la Superintendencia de Servicios que, de no atender el requerimiento, podría enfrentar la aplicación de la ley 142 en su artículo 79, que incluye inspecciones, visitas administrativas y hasta multas. “Por último, le recordamos que la no atención oportuna y adecuada de los requerimientos efectuados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, podría conllevar al ejercicio de la función señalada en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994”, señaló el documento.

Cabe señalar que la planta regasificadora SPEC, entró en mantenimiento entre el 10 y 14 de octubre de 2025 y se tenía previsto su entrada en operación el 15 de octubre a las cero horas, sin embargo, aún no ha iniciado su operación.

