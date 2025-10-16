Turquía está lista para aportar tropas a la fuerza internacional de Gaza del plan Trump

El presidente Donald Trump con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en la Casa Blanca. FOTO: Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc vía Getty Images / Tom Williams

El Gobierno turco aseguró que está listo para aportar tropas a la fuerza internacional de estabilización prevista en el plan de paz para Gaza elaborado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para asegurar la seguridad en la Franja.

“Subrayamos la importancia de aplicar plenamente el alto el fuego y de asegurar la asistencia humanitaria ininterrumpida. Turquía continuará sus esfuerzos de ayuda humanitaria, y las Fuerzas Armadas turcas están listas para participar en la fuerza multinacional que se establecerá en Gaza”, afirmó el ministro de Defensa, Yaşar Güler.

Güler expresó la satisfacción de su Gobierno con el alto el fuego en Gaza y confió en que abra el camino hacia una solución al conflicto en la forma de dos Estados, uno israelí y uno palestino, informóa la agencia oficialista turca Anadolu.

El pasado día 8, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ya adelantó que no descartaba que Turquía participara en esa fuerza internacional de estabilización.

El plan de paz de Trump prevé que esa fuerza asuma la responsabilidad sobre la seguridad interna y fronteriza de Gaza conforme las tropas israelíes se retiran de la Franja.

El despliegue internacional tendrían también la misión de entrenar a las fuerzas policiales oficiales de Gaza.

Escuche W Radio en vivo aquí: