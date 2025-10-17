Cerca de mil contratistas no han podido atender en Integración Social por bloqueo a sede en Bogotá

Integrantes de la Cumbre Nacional Popular se tomaron instalaciones de varios ministerios en Bogotá

Bogotá

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Integración Social de Bogotá informó que, desde el pasado martes 14 de octubre, se presenta un bloqueo en el acceso a las instalaciones de la sede central ubicadas en el centro comercial San Martín.

Esto, según la entidad, ha afectado su normal funcionamiento y operación: “Como medida preventiva, fue necesaria la evacuación de funcionarios y contratistas de la entidad, con el fin de salvaguardar su seguridad y bienestar”.

Además, la Secretaría aseguró que el cierre indefinido del acceso al Complejo San Martín ha generado “impactos en los procesos administrativos y en los mecanismos de soporte que desde estas instalaciones se brindan a los servicios sociales que operan en las diferentes localidades de la ciudad”.

Así las cosas, cerca de mil servidores y contratistas que trabajan en estas instalaciones “enfrentan dificultades para garantizar el acompañamiento técnico y administrativo habitual, lo que ha ocasionado una ralentización en algunos procesos”.

En ese sentido, los bloqueos y la situación de orden público ocurren en momento crucial, debido a los preparativos requeridos para el inicio del periodo de Ley de Garantías, que inicia el próximo 8 de noviembre. Además, los cierres están comprometiendo la continuidad en la operación de los servicios sociales.

Finalmente, desde la entidad hicieron un llamado al Gobierno para que se establezca un diálogo y se pueda solucionar pronto la situación.

